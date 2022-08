Pazzini: «De Ketelaere? Mi ha impressionato la sua personalità»

Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan, ha esaltato la prestazione di De Ketelaere nella gara di ieri contro l’Udinese

Intervenuto a DAZN, Giampaolo Pazzini ha parlato così di De Ketelaere:

«L’ho visto bene, subito con grande voglia. Non è solo tecnico, ma legge e capisce il gioco: si è dimostrato disponibile. Riesce a giocare in tutti e tre i ruoli dietro la punta, mi ha impressionato la personalità con cui andava a chiedere il pallone ai compagni: con un San Siro pieno non è facile»