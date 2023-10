Pavard: «Io vicino al Milan? Giroud mi parlava dell’Italia e…». Le parole del difensore francese su Inter, Milan e connazionali

Nella lunga intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Benjamin Pavard racconta la sua decisione di approdare all’Inter, ma il terzino francese ha parlato anche di Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

TENTAZIONE MILAN?- «Ah si (ride, ndr). Più che del Milan, Olivier mi parlava dell’Italia e della Serie A, del tifo negli stadi. Un punto sensibile: mi piace il fervore dei tifosi. All’Inter ho trovato proprio quello che cercavo»

ATMOSFERA DA DERBY–«Bellissimo: quando ho visto i fumogeni, i nostri tifosi che sbattevano i pugni sui vetri del nostro pullman per caricarci, i cori in un Meazza pieno, avevo i brividi. Gioco a calcio per questo genere di emozioni. A me piace il pubblico caldo, perché anch’io sono così: con i tifosi ci capiremo»

DIFENSORI DELLA SERIE A CHE SONO FONTE D’ISPIRAZIONE- «Tanti, da Laurent Blanc a Walter Samuel, e più in generale le leggende da Paolo Maldini a Lilian Thuram. Sono tutti fonte di ispirazione: ho 27 anni e posso migliorarmi e imparare molto. All’Inter posso realizzarmi»

SCUDETTO?- «In realtà la scorsa stagione abbiamo rischiato di perdere il campionato (il titolo è stato vinto sul Borussia Dortmund solo con un sorpasso all’ultima giornata, ndr), ma è vero che qui le rivali non mancano: Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Fiorentina. Ma la stagione è lunga. Anche per questo non ho esagerato troppo con Giroud e Theo dopo il derby stravinto. Casomai mi rifaccio alla fine, se vinciamo il campionato»

VITA MILANESE- «Milano la conoscevo un po’ e mi piaceva già. Da voi si mangia bene anche se ho poco tempo per i ristoranti. Per ora vivo in hotel. Giroud e Theo mi hanno dato qualche consiglio: sono amici, ma non quando arriva il derby…»

