Pato: «Mi sento come se avessi 18 anni. Al Sao Paulo…». Le parole dell’ex attaccante rossonero sulla sua terza avventura con la squadra brasiliana

Alexandre Pato indosserà la maglia numero 12 per la sua terza avventura con il Sao Paulo. Ecco tutta la gioia dell’ex calciatore rossonero:

«Mi sento come se avessi 18 anni. La parte fisica e quella mentale sono in equilibrio e farò di tutto per il Sao Paulo. Mi sto preparando, faccio del mio meglio per farmi trovare pronto per questa opportunità. Ruolo? Ho sempre giocato come attaccante o trequartista, ma se il mister ha bisogno che io faccia il centrocampista o il centrale, sarò a disposizione»