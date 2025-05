Pato: «Avevo altre offerte. Ho scelto il Milan per questo»

Pato a La Gazzetta dello Sport ha parlato così della scelta di andare a giocare al Milan!

Alexandre Pato, a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato il perché della scelta del Milan e della Serie A fatta quando era giovanissimo.

LE PAROLE: «Avevo altre offerte, ma giocavo tanto alla playstation e i campioni che sceglievo facevano quasi tutti parte del Milan. Era come entrare nella playstation. Braida venne a trovarmi in Brasile, Ancelotti mi studiò dal vivo in Canada al Mondiale Under 20. Decisi in fretta. Poi ho dovuto pazientare qualche mese perché a fine mercato estivo ero ancora minorenne. E a gennaio esordii contro il Napoli: aspettavo tanto quel momento, lo aspettavano i tifosi. Segnai subito e l’urlo di San Siro lo porto ancora dentro di me. Mi manca San Siro, mi manca il Milan. Darei tutto per indossare ancora quella maglia: mi basterebbero sei mesi per restituire l’amore che ho sempre sentito e per aiutare il club».