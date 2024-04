Pastore dopo Milan Roma: «De Rossi surclassa Pioli. Al ritorno i rossoneri dovranno presentarsi in campo». Le parole del giornalista

Il giornalista Pastore ha commentato su X il match del Milan contro la Roma.

PAROLE – «Un 1-0 Mancini è per sempre: la Roma fa il copia-incolla del derby e vince con merito gara-1 di Milan Roma. De Rossi surclassa Pioli e domina a centrocampo ma ha il demerito di non segnare il secondo: giovedì, senza Cristante, il Milan avrà l’obbligo di presentarsi in campo».