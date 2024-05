Ricci a Sky: «C'è entusiasmo, abbiamo approcciato bene fin dall'inizio! Sull'addio di Juric e sulla convocazione all'Europeo...»

Samuele Ricci ha parlato a Sky dopo la vittoria del Torino contro il Milan in Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

RUOLO NUOVO DA TREQUARTISTA – «Ho sempre giocato più dietro però il mister mi ha chiesto questo. È un po’ diverso, devi abituarti con l’uomo alle spalle. Ma cerchiamo di fare il massimo per tutti».

UMORE – «C’è tanto entusiasmo, abbiamo approcciato bene la partita e siamo stati concentrati fin dall’inizio. Oggi c’eravamo e si è visto».

IN COSA E’ CRESCIUTO – «Fisicamente sono cresciuto, sulla corsa e sul posizionamento in campo. Anche sul non correre a caso, il mister mi ha insegnato benissimo perché a volte attaccavo spazi che non c’erano. Ora devo lavorare su tante altre cose».

ADDIO DI JURIC – «Se sarà così dispiace. È un mister ma soprattutto una persona che ci ha dato tanto, anche ai ragazzi che sono arrivati alla fine. Mette il cuore in quello che fa, quindi dispiace. Abbiamo il rammarico per alcune partite in cui abbiamo perso qualche punto, ma ora dobbiamo pensare al presente e dare il massimo nell’ultima partita».

PENSA ALL’EUROPEO – «Non ci penso, penso a far bene e poi se verrà sarà tutto di guadagnato. Per ora penso a far bene con questa maglia perché manca l’ultima partita».