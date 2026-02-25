Pastore sul Milan di Allegri: «Campionato finito: lo dicono i numeri». Segui le ultimissime sui rossoneri

Nell’ultima puntata di Fontana di Trevi, il celebre format di approfondimento sportivo targato Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha offerto un’analisi dettagliata e profonda sull’attuale lotta per il titolo. Al centro del dibattito, inevitabilmente, c’è la metamorfosi del Milan, una squadra che sta vivendo una fase di profonda ristrutturazione tecnica e societaria.

La rivoluzione rossonera: il fattore Allegri

Secondo Pastore, il Diavolo ha intrapreso un percorso ambizioso affidando la panchina a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, noto per la sua gestione pragmatica e la capacità di leggere i momenti della partita come pochi altri in Europa, è tornato a Milanello per riportare solidità difensiva e cinismo. La sua presenza è vista come un segnale chiaro: i rossonerinon vogliono più solo partecipare, ma puntano a dominare la scena nazionale attraverso un gioco efficace, capace di massimizzare ogni singola occasione.

PAROLE – «Il campionato è finito, intanto perchè lo dicono i numeri, non si è mai recuperato un distacco di dieci punti in un girone di ritorno e soprattutto non vedo chi possa recuperarlo, in questo momento l’Inter è talmente superiore a livello di qualità, di attacco, di facilità con cui l’Inter vince le partite, sono 10 punti reali ma percepiti forse persino qualcuno in più. Il Napoli ha perso male, ha giocato una brutta partita proprio come svolgimento, il Milan è in fase di rallentamento da parecchie partite, mi pare che non ci siano grandi discussioni»