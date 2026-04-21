HANNO DETTO
Pastore difende Leao dalle critiche: «Contro il Verona fa l’assist decisivo, mentre Pulisic neanche quello…»
Pastore, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha parlato così delle critiche a Rafael Leao e la poca attenzione verso Pulisic
Il rendimento del reparto offensivo del Milan è finito sotto la lente d’ingrandimento della critica dopo l’ultima sfida contro il Verona. Nonostante la vittoria, le prestazioni dei singoli continuano a far discutere gli addetti ai lavori, spostando l’attenzione non solo sui soliti noti, ma anche su chi, fino a pochi mesi fa, sembrava essere l’uomo in più della formazione guidata da Massimiliano Allegri.
«Ho sentito diverse critiche nelle analisi post Verona nei confronti di Leao. Il portoghese però è l’autore dell’assist decisivo. Pulisic neanche quello. Zero gol nel 2026, giocando spesso anche dal primo minuto. Potrebbero esserci varie attenuanti: c’è chi parla di vita privata, chi di pressioni causata dal prossimo mondiale che giocherà in casa da capitano. Rimane però un giocatore spento per il momento, come lo è stato in passato nell’ultimo periodo al Chelsea. Fino a Natale andava a un ritmo insostenibile, con percentuali realizzative altissime».
Pastore, le possibili cause del digiuno di Christian Pulisic
Le parole di Giuseppe Pastore a Cronache di Spogliatoio evidenziano un’inversione di tendenza preoccupante per l’esterno rossonero. Dopo una prima parte di stagione trascorsa a ritmi altissimi, il 2026 si sta rivelando un anno avaro di soddisfazioni. Il peso della fascia di capitano degli USA in vista del Mondiale casalingo e una condizione fisica apparsa meno brillante rispetto al periodo autunnale sembrano aver spento la luce dell’ex Chelsea, ora chiamato a una reazione per non perdere il posto da titolare nel finale di stagione.