Pastore analizza: «Mettere Thiaw contro il Monza una scelta infelice. Pioli poteva schierare lui». Le dichiarazioni

Il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato a Fontana di Trevi il match del Milan contro il Monza.

PAROLE – «Il Milan contro il Monza mi ha dato l’impressione di aver preso la china dell’anno scorso. Cioè dopo e prima dell’EL, il campionato diventa a livello mentale una roba secondaria. Un’altra scelta piuttosto infelice è mettere un Thiaw chiaramente non in condizione perché bisogna far riposare Kjaer. A quel punto metti Simic. Ci sono state delle scelte da partita poco preparata, poco sentita, interpretata male anche quando l’hai raddrizzata, perché il terzo gol il Milan lo prende in maniera balorda».