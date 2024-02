Passerini sta con Pioli: «Critiche ingenerose, i problemi non sono tutti di sua responsabilità. E sul futuro…». Le dichiarazioni

Il giornalista Passerini ha analizzato il momento del Milan, e in particolare la situazione di Pioli, sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

PAROLE – «Credo che alcune critiche nei confronti di Pioli siano ingenerose, lo dico con grande onestà. Nessuno ha nascosto gli errori che ha commesso Pioli. È molto semplice, senza andare lontano a Monza c’è tanto di Pioli nella sconfitta, lo ha ammesso anche lui. Ne ha commessi tanti di errori, lo abbiamo anche scritto. Io credo che però limitarsi a convincersi che tutti i problemi e i limiti del Milan siano a causa di Pioli sarebbe un errore molto grave. Se oggi il Milan ha 11 punti di distacco dall’Inter non è solo responsabilità di Pioli. Poi certo, gran parte della responsabilità è dell’allenatore. Ha ancora possibilità quindi? Sì, il futuro di Pioli oggi non è deciso. E chi è convinto che oggi il futuro di Pioli sia deciso, e sto facendo il cronista e non il commentatore, non sa che sta sbagliando. Non è ancora stato deciso: ha un anno di contratto e l’Europa League sarà la discriminante tra l’esserci e il non esserci».