Parma Milan, torna la coppia Pulisic-Leao? I numeri dei due assi rossoneri quando giocano insieme

Parma Milan rappresenta una sfida cruciale per la ventiseiesima giornata di Serie A, con i rossoneri determinati alla ricerca dei tre punti

Il palcoscenico di San Siro si accende questa sera alle ore 18:00 per un confronto che profuma di obiettivi nobili. Dopo la sorprendente sconfitta dei bianconeri nel pomeriggio di ieri, la compagine guidata da Massimo Allegri, tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e la gestione oculata dei momenti chiave della stagione, ha un’occasione d’oro: vincendo, i meneghini si porterebbero a un rassicurante +11 sulla quinta posizione, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione in Champions League.

Il ricordo dell’andata e le insidie dei crociati

Nonostante il favore del pronostico, il match non va affatto sottovalutato. Il precedente della gara d’andata funge da monito per tutto l’ambiente milanista. In quell’occasione, dopo quaranta minuti di dominio assoluto e un doppio vantaggio che sembrava aver archiviato la pratica, il Parma riuscì in una rimonta insperata, strappando un pareggio che brucia ancora nella memoria dei tifosi. I gialloblù, formazione storicamente ostica e capace di fiammate improvvise, arrivano a Milano senza nulla da perdere.

La coppia Leão-Pulisic: finalmente insieme dal primo minuto

La grande notizia di giornata riguarda però il reparto offensivo. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, scenderanno in campo come titolari Rafael Leão, l’esterno portoghese tutto estro e velocità, e Christian Pulisic, il trequartista statunitense dotato di un’intelligenza tattica superiore. I due, che nelle idee iniziali del mister avrebbero dovuto costituire l’asse portante della manovra d’attacco, hanno condiviso il rettangolo verde per soli 315 minuti complessivi a causa di infortuni e rotazioni forzate.

Nonostante il poco tempo trascorso insieme (una media di una gara intera ogni 7,4 partite), i numeri individuali sono strabilianti: entrambi hanno già messo a referto 8 reti in 18 presenze. La loro presenza simultanea dal primo minuto non accadeva con regolarità dal derby di novembre, e il pubblico rossonero spera che questa intesa possa finalmente sbocciare in modo definitivo.

