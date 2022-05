Pardo: «Sassuolo Milan partita vera. Neroverdi buona squadra». Le dichiarazioni del telecronista di Dazn

Il giornalista Pierluigi Pardo è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati per parlare del match tra Sassuolo e Milan. Ecco cosa pensa in vista dell’ultima giornata.

«Sassuolo? Non c’è nulla di scontato, una buona squadra, anche un po’ pazza. E’ una partita vera, le dietrologie non hanno senso sul rapporto Marotta-Carnevali o Carnevali ex Milan. Dionisi è sincero quando dice che vuole provare a fare l’impresa per entrare nella storia»