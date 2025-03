Paratici Milan, smentite importanti sul presunto incontro con Furlani: ecco come è andata realmente

Condividi via email

Paratici Milan, arrivano importanti smentite sul presunto incontro avvenuto ieri a Milano tra l’ex Juve e Giorgio Furlani: la ricostruzione

Come riportato da QSVS, arrivano importanti smentite sul presunto incontro avvenuto ieri in un hotel di Milano tra Giorgio Furlani, AD del Milan, e Fabio Paratici, dirigente ex Juve e candidato al ruolo di nuovo direttore sportivo del club rossonero.

Precisazione: Paratici e l’agente di De Zerbi hanno avuto un incontro privato, non un incontro a tre con Furlani. Paratici smentisce di essersi visto con Furlani.