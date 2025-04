Paratici Milan, c’è il retroscena! Intreccio con Braida e Barbara Berlusconi, è successo nel 2014

Condividi via email

Paratici Milan, spunta il retroscena: nel 2014 Barbara Berlusconi voleva portarlo in rossonero al posto di Ariedo Braida

Importante retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul possibile arrivo al Milan di Fabio Paratici, ex Juve attualmente in pole per la carica di nuovo direttore sportivo.

Barbara Berlusconi voleva Paratici al Milan nel 2014 per il dopo Braida. Barbara, desiderosa di dare la sua impronta al progetto, voleva un nuovo uomo mercato e la sua preferenza era proprio Paratici. Alla fine, non se ne face nulla.