Paratici Milan, l'ex Juve vede la linea del traguardo! Incontro proficuo a Londra, decisione entro... Ultimissime

Paratici Milan, il dirigente italiano ex Juve vede la linea del traguardo dopo l’incontro di ieri a Londra con Furlani e Cardinale

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha sciolto le riserve per quanto riguarda la carica di nuovo direttore sportivo a partire dalla prossima estate. Le fiches sono tutte su Fabio Paratici, ex dirigente della Juve attualmente consulente del Tottenham.

L’incontro avvenuto ieri a Londra è stato proficuo ma non risolutivo: alla presenza anche di Gerry Cardinale Paratici ha esposto le proprie idee per la costruzione della squadra della prossima stagione. Serviranno altri incontri per la definitiva fumata bianca ma la strada è tracciata: decisione da prendere entro Pasqua per iniziare a programmare la prossima stagione.