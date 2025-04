Paratici Milan, con l’ex Juve ci sarà un aspetto fondamentale da discutere: c’entrano Moncada e Ibrahimovic. Le ultime

Condividi via email

Paratici Milan, con l’ex dirigente della Juve verranno ridiscussi anche gli equilibri: centrano Moncada e Zlatan Ibrahimovic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, col possibile approdo al Milan di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo andranno fatte valutazioni anche sulla dirigenza della prossima stagione.

Con Paratici verranno ridiscussi anche gli equilibri interni e non sono esclusi altri cambiamenti nell’area sportiva del Milan che oggi vede in Moncada il riferimento tecnico. E in Ibra un consulente esterno con un raggio d’azione mai davvero chiarito.