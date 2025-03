Paratici Milan, il club rossonero è convinto di una cosa: c’entra la squalifica, l’ultima ricostruzione

Condividi via email

Paratici Milan, Furlani e tutto il club rossonero sono convinti che l’inibizione sia un problema facilmente superabile. Ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport, e in particolare dal giornalista Antonio Vitiello, in casa Milan sono convinti di poter arrivare a Fabio Paratici nonostante l’attuale inibizione dell’ex dirigente della Juve.

Paratici–Milan: secondo quanto filtra da ambienti vicini al club, l’inibizione dovrebbe essere un problema superabile. Le prossime settimane saranno decisive in casa rossonera per la scelta definitiva da parte di Giorgio Furlani.