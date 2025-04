Paratici Milan, la rivelazione di Gravina cambia gli scenari: «Si può mettere sotto contratto, ci tengo a negare questa cosa su di me». Le sue parole

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai media presenti al Social Football Summit. Di seguito le sue dichiarazioni riguardo la situazione attuale tra Paratici e il Milan.

PAROLE – «Ho letto che qualcuno ha avvicinato il mio nome a ipotesi di questo tipo. Assolutamente no, il Milan o chiunque può contrattualizzare Paratici, che com’è noto non può operare fino al luglio del 2025. Non può operare, ma non c’è nessuna norma che gli vieti di essere messo sotto contratto».