Paratici Milan, il retroscena di Di Marzio lascia di stucco: trattativa praticamente definita, cosa è successo

Paratici Milan, clamoroso retroscena di Gianluca Di Marzio: la trattativa con l’ex Juve stava procedendo in maniera spedita

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio ha parlato così della situazione direttore sportivo in casa Milan:

PAROLE – «C’è stata un’ulteriore riflessione. Il Milan ha percepito un’attenzione puntata nei confronti di questa scelta molto pericolosa di prendere un direttore sportivo squalificato fino al 20 luglio per la giustizia sportiva. Così il Milan ha scelto legittimamente di cambiare strada. Richieste di Paratici? Non credo, ci risulta che le parti stavano andando in maniera spedita. Ci sono stati diversi incontri, almeno cinque dal 7 febbraio, con tutte le varie anime: Paratici aveva accettato di far parte di un gruppo di lavoro. Dopo il 20 luglio avrebbe avuto comunque un mese e mezzo di operatività».