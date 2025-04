Paratici Milan, la rivelazione di Di Marzio spiazza tutti! Ecco perchè è saltata la trattativa

Paratici Milan, Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di mercato, ha spiegato i motivi che hanno portato alla fumata nera

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio ha spiegato così la situazione in casa Milan rispetto alla carica di direttore sportivo:

PAROLE – «Il Milan, dopo aver raggiunto un’intesa verbale con Paratici che andava formalizzata, aveva fatto la sua scelta per il ruolo di ds. Nelle scorse ore, però, sono stati fatte ulteriori riflessioni anche in merito a cosa avrebbe potuto fare o non fare Paratici da qui al 20 luglio, giorno in cui scade la squalifica sportiva. Le trattative avrebbe dovuto farle Furlani e lui non avrebbe potuto parlare con agenti e altri dirigenti. Dopo altre riflessoni il Milan ha fatto un dietrofonte e lo ha già fatto sapere a Paratici che è rimasto spiazzato dalla decisione del club rossonero. Ora il Milan riaprirà i casting e valuterà altre figure per il ruolo di ds. Al momento la trattativa è chiusa, le parti hanno interrotto tutto, poi nel calcio può succedere di tutto, ma al momento la trattativa è saltata. L’operatività ridotto di Furlani fino al 20 luglio ha portato il Mian a fare un passo indietro. Vedremo se tornerà in pole Igli Tare che era uno dei candidati, anche se fino a poco fa non era stato contattato nuovamente dal Milan. Credo che il club si prenderà qualche giorno prima di riprendere i contratti e la ricerca del nuovo ds. Si è parlato anche di D’Amico, che però è sotto contratto con l’Atalanta e quindi dovrebbe aspettare la fine della stagione prima di iniziare a lavorare eventualmente per il Milan».