Paratici Milan, Condò sicuro: «Mercato? Prima di operare in entrata l’ex Juve si accorgerà di questa cosa»

Paratici Milan, Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato l’eventuale arrivo dell’ex Juve in rossonero: le dichiarazioni

Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha dichiarato:

PAROLE – «Fabio Paratici, la scelta di alto profilo che si sta imponendo nel ruolo di direttore sportivo, prima di operare sul mercato troverà un materiale che riorganizzato a dovere garantirà numerosi punti in più. Se la competitività del Milan è la notizia (non sorprendente, visti i precedenti) della serata, figlia di quella concentrazione dal primo minuto che in campionato è andata da tempo perduta, la forza dell’Inter viene riaffermata dalla rapidità con la quale lo svantaggio viene assorbito e rimontato. Conceicao sente che può essere la sua serata e dopo l’1-1, con i cambi, cerca di rilanciare i suoi all’attacco per guadagnarsi un vantaggio da gestire fra tre settimane. Ma anche così è l’Inter a costruire quelle due/tre occasioni non enormi, ma pericolose sì, che accendono il finale di gara».