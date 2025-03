Paratici Milan, un ostacolo frena la società rossonera: le ultime. Segui le ultimissime e gli aggiornamenti sul club rossonero

Intervenuto sul proprio profilo di X, Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, ha parlato così della situazione DS in casa Milan.

Il nome di Fabio Paratici, nonostante il battage mediatico degli ultimi giorni, non convince del tutto in casa Milan per via della squalifica relativa alle plusvalenze (scade 20/6) e il non poter essere operativo subito. Per RedBird questione reputation non è affatto secondaria.