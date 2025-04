Paratici De Zerbi, nuova coppia per il Milan: c’è stato un contatto. La notizia

Paratici De Zerbi, Michele Criscitiello a Sportitalia ha parlato di un contatto tra le parti. Per loro un futuro al Milan?

Michele Criscitiello ha parlato di un contatto tra Fabio Paratici e Roberto De Zerbi a Sportitalia. Potrebbe essere questa la nuova coppia del Milan del futuro.

LE PAROLE – «Al di là di quello che sarà il futuro del direttore sportivo, che il Milan ha indiato in Fabio Paratici, possiamo dire che c’è stata una prima chiamata di Paratici a De Zerbi. Non hanno mai lavorato insieme, non si conoscono personalmente, ma c’è grande stima reciproca. Ma nelle ultime ore, negli ultimi giorni c’è stato un contatto. Sarebbe la coppia perfetta per il Milan del futuro».