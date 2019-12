Pioli pensa ad un cambio di modulo per la sfida con l’Atlanta: centrocampo a 4 e attacco composto da Piatek e Leao

La sfida con l’Atalanta non si preannuncia una gara facile per il Milan che domenica dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Lucas Paquetà, entrambi squalificati. Il tecnico rossonero per l’occasione starebbe valutando alcuni cambi di formazione, compresa la modifica dell’assetto di gioco che dal 4-3-3 classico passerebbe al 4-4-2.

L’idea di Pioli sarebbe infatti quella di far giocare insieme sia Leao che Piatek dando così al Milan maggiore peso in attacco. Centrocampo ridisegnato dunque per il Milan che dovrebbe schierare Bennacer e Kessié nel tandem di centrocampo con Bonaventura e Suso sugli esterni; possibile panchina per Calhanoglu.