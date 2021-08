Papin su Giroud: «Ha bisogno di fiducia, aiuterà a lottare per lo Scudetto»

Jean-Pierre Papin ha commentato così il calciomercato del Milan in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport

ESORDIO GIROUD – «Che bellezza, sono molto felice per lui. Ho sempre detto che aveva bisogno di fiducia: ora che ha rotto il ghiaccio, diventerà sempre più centrale. E aiuterà la squadra a lottare per lo scudetto. È un percorso difficile, serve tempo per costruire. Ma il Milan costruisce».

GIROUD STA IMPARANDO L’ITALIANO – «I grandi professionisti come Olivier non tralasciano nessun dettaglio. È arrivato al Milan motivato, si è calato subito nell’ambiente, sarà un esempio anche per gli altri francesi in squadra».