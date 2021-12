Maldini a Infinity: «Liverpool squadra migliore al mondo ma ci crediamo»

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Infinity nel pre-partita della gara contro il Liverpool

Paolo Maldini, DT rossonero, ha parlato ai microfoni di Infinity nell’immediato pre-partita di Milan-Liverpool. Le sue parole:

«Era il nostro obiettivo, abbiamo dovuto rincorrere e fare l’impresa a Madrid e speriamo che la sorte ci dia una mano. Essere qui a giocarcela è comunque una bella cosa».

SULLA QUALIFICAZIONE E LE STRATEGIE DI MERCATO: «Non è il passaggio del turno a determinare la nostra strategia. Abbiamo una rosa profonda, con due giocatori per ruolo. Vorremmo affrontare le gare importanti con tutti a disposizione, ma ci sono queste annate, in cui ti fai male per niente».

SULL’IMPORTANZA DELLA FASE DIFENSIVA: «È fondamentale, pur avendo un predominio territoriale dovremo stare attenti. Servirà trovare il giusto equilibrio per affrontare una delle squadre migliori al mondo in questo momento, assieme al Bayern».

SU LEAO: «Ci sono una serie di giocatori che sono giovani, quello che ha dato un’accelerata forse è proprio Leao. Ha fatto vedere che nell’1 vs 1 fa la differenza in Italia e in Europa».