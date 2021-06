Paolo Condò: «Se Ziyech venisse al Milan farei una cosa precisa»

Paolo Condò ha raccontato come Hakim Ziyech sia un suo pallino da anni: se venisse il Milan comincerebbe a tifare per i rossoneri

Paolo Condò, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato di Hakim Ziyech, obiettivo di Maldini e Massara in questa finestra di mercato:

«Ho sentito il nome di Ziyech accostato al Milan, lui è uno dei miei pupilli. Dichiaro che, se dovesse arrivare in Italia, per 5 partite – perché di più non posso – tiferò per la squadra in cui gioca Ziyech».