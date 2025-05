Panchina Milan, spunta una clamorosa suggestione: Tare ci pensa, incastro possibile se... Ultimissime

Condividi via email

Panchina Milan, oltre ad Italiano ed Allegri in casa rossonera resiste anche la suggestione legata al nome di Antonio Conte: la situazione

Come riportato da Repubblica, in casa Milan c’è una grossa suggestione per quanto riguarda la panchina della prossima stagione.

Allenatore Milan: due i profili che piacciono di più, Italiano e Allegri. Allegri come gradimento a Casa Milan è sullo stesso piano di Italiano, ma ha su di sé gli occhi del Napoli, che lo vorrebbe in caso di addio di Conte (alternativa credibile pure per il Milan).