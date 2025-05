Panchina Milan, Furlani e Ibrahimovic ci avevano già pensato! Clamoroso retroscena, tutti i dettagli

Panchina Milan, sul taccuino dei rossoneri resta anche il nome di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese era stato cercato già a dicembre

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, il nome di Allegri rimbalza da tempo in casa Milan per la panchina della prossima stagione.

Allegri è un nome che a Casa Milan qualcuno fa e qualcuno no: a qualcuno Allegri piace, qualcuno l’avrebbe già preso a dicembre scorso al posto di Conceicao, qualcuno no. Evidentemente quelli che decidono però non lo volevano prendere e hanno preso Conceicao.