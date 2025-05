Panchina Milan, Borghi punzecchia i rossoneri: sulla prossima stagione l’ha detto veramente!

Panchina Milan, Stefano Borghi, noto giornalista, ha commentato il possibile arrivo di Vincenzo Italiano: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Stefano Borghi, noto giornalista, ha parlato così della panchina del Milan della prossima stagione:

PAROLE – «Dovesse rimanere a Bologna, sarebbe una scelta coraggiosa ma anche una scelta saggia: Italiano non ha mai avuto problemi a svincolarsi, non guarda tanto in faccia. Cosa può chiedere di più a Bologna? Magari stabilizzare la squadra in Champions. Può chiedere di più al progetto Milan? Bisogna vedere se si stabilizzerà il progetto Milan».