Panchina Milan, anche Allegri sotto osservazione: in caso di esonero spunta il nome di Farioli. I dettagli

La crisi dei rossoneri mette in discussione l’intera dirigenza e la panchina, con Cardinale pronto a una rivoluzione in caso di mancata Champions

In casa rossonera il clima è tesissimo e «sono tutti sotto esame in questo finale di stagione» perché il proprietario Gerry Cardinale «non è ovviamente soddisfatto degli ultimi risultati del Milan». La priorità assoluta resta la «qualificazione alla prossima Champions League è a rischio» e viene considerata il crocevia fondamentale da cui «dipenderà il destino di molti». La tensione è palpabile non solo ai piani alti, ma anche tra la tifoseria: l’amministratore delegato Giorgio Furlani è «oggi obiettivo numero uno della feroce contestazione dei tifosi che protestano e chiedono a gran voce le dimissioni». Sotto i riflettori della proprietà sono finiti inevitabilmente anche il ds Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri.

Proprio l’allenatore livornese sta cercando di ricompattare l’ambiente in vista del prossimo, decisivo impegno di campionato. Il «tecnico rossonero, che da domani porterà la squadra in ritiro a Milanello in vista della prossima gara contro il Genoa», sa bene che il Milan «deve vincere a tutti i costi» per non perdere il treno europeo. Tuttavia, le indiscrezioni sul futuro della panchina si fanno sempre più insistenti. Secondo quanto «riferisce stamattina il Corriere della Sera», la società starebbe già valutando profili alternativi per guidare un nuovo ciclo, qualora il rapporto con l’attuale allenatore dovesse interrompersi bruscamente.

Italiano e Farioli: le piste per il dopo Allegri

I nomi caldi per la successione sono quelli di due profili che si sono messi in luce nell’ultima stagione. Il primo profilo porta a «Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna», mentre la suggestione più internazionale riguarda «Francesco Farioli, fresco vincitore del campionato portoghese con il Porto». Entrambi rappresentano identità tattiche moderne che potrebbero sposarsi con la visione di RedBird. In questo momento di estrema incertezza, il verdetto del campo contro il Genoa sarà determinante per capire se il club procederà con una rivoluzione totale o se concederà ancora fiducia all’attuale assetto tecnico e dirigenziale.