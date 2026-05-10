HANNO DETTO
Palladino a DAZN dopo il colpaccio a San Siro: «Risposta da grande gruppo, peccato solo per il finale»
Il tecnico dell’Atalanta celebra il successo contro il Milan ai microfoni di DAZN, sottolineando la compattezza della squadra nonostante una settimana complicata
L’Atalanta espugna San Siro e si regala una notte da protagonista assoluta. Al termine del rocambolesco 2-3 contro il Milan, il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino ha commentato con grande soddisfazione la prova dei suoi uomini ai microfoni di DAZN, elogiando la capacità della squadra di soffrire e colpire in un palcoscenico così prestigioso.
LA PRESTAZIONE DELLA SQUADRA — “Devo ringraziare i miei ragazzi, hanno fatto una grande prestazione. Sono stati bravi a difendere e ad attaccare da squadra: abbiamo difeso bene contro una squadra che ha grandi individualità. Li voglio ringraziare pubblicamente, è una risposta di un gruppo che rema dalla stessa parte.”
SETTIMANA PARTICOLARE E VALORI — “Settimana un po’ particolare ma loro hanno risposto alla grande sul campo. Gruppo che ha sempre dimostrato di avere valori umani e tecnici.”
IL FINALE DI GARA — “Ci dispiace per gli ultimi minuti, volevamo chiuderla sul 3-0. Il Milan ha messo dentro tanti attaccanti… Ci sta soffrire, va bene anche vincere così.”