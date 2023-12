Palladino lancia la sfida al Milan: «Lavoriamo per giocarcela con tutti». Le parole del tecnico del Monza in conferenza stampa

Palladino ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Milan. Ecco le parole del tecnico del Monza:

«Ha tante assenze ma le grandi squadre riescono sempre a sopperire. Questo è lo spirito della grande squadra. Noi ci aspettiamo una partita difficile e complicata. Dovremo essere bravi in tutto e non sbagliare nulla. Dobbiamo fare la prestazione, poi sono certo che il Monza possa fare bene. Lavoriamo per giocarcela con tutti».

