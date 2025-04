Palladino a Sky: «Si poteva vincere, ma si poteva anche perdere»

Palladino, al termine di Milan-Fiorentina 2-2, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport commentando quanto accaduto a San Siro

Al termine di Milan-Fiorentina, 31esima giornata del campionato di Serie A, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Raffaele Palladino, tecnico della viola. Queste le sue dichiarazioni:

SULLA PARTITA – «Abbiamo affrontato una squadra con tante qualità individuali. Una bellissima partita che come si poteva vincere, si poteva anche perdere. Abbiamo fatto 7 punti con Milan, Atalanta e Juventus, siamo molto soddisfatti».

PER IL CALCIO ITALIANO – «Erano anni che non vedevo una partita così bella e avvincente. E’ anche bello per il calcio italiano in generale».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Dobbiamo essere ambiziosi, mantenendo però i piedi per terra».