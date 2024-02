Palladino a Dazn: «Dedico la vittoria a Berlusconi. Carboni? Lo amo. Vi svelo il segreto della nostra vittoria»

L’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match di campionato contro il Milan

Intervenuto nel postpartita di Monza Milan, il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino si è espresso così ai microfoni di Dazn.

SENSAZIONI – «Oggi è stata davvero emozionante. E’ stato bello vedere i ragazzi che ci credevano prima della partita. Sapevamo di affrontare una squadra molto forte, che arrivava con determinazione per arrivare anche secondi in classifica. Grande partita sotto tutti i punti di vista. Dedico la vittoria al nostro grande presidente Berlusconi, che sarebbe stato molto felice di vedere i ragazzi lottare così in campo contro il suo ex Milan. Siamo molto felici, dobbiamo continuare così».

LA CHIAVE TATTICA – «Non sveliamo segreti (ride, ndr). Volevamo impostare a 4 perché sapevamo che il Milan poteva venirci a prendere uomo contro uomo, volevamo attirarli un po’ e mettere un giocatore tra le linee come Carboni che ha giocato alla grande. Ho la fortuna di averte un gruppo di ragazzi che possono giocare sia a 3 che a 4 dietro. Sono davvero contento perché al di là della fase di possesso, gli attaccanti hanno fatto un grandissimo lavoro. Credo che questa vittoria dipenda molto dalla fase di non possesso degli attaccanti».

SE È CAMBIATO IL MIO MODO DI FARE CALCIO? – «E’ cambiato un po’ anche l’atteggiamento delle squadre avversarie, soprattutto quelle un po’ più alla nostra portata, che ci aspettano più basse. L’anno scorso ci affrontavano in maniera diversa, venivano anche in avanti un po’ più forti e con una linea più alta. Noi riuscivamo a palleggiare bene da dietro. Quest’anno abbiamo meno spazi da attaccare. E’ stata una crescita anche mia personale, dello staff e della squadra. Ovvio che vorremmo sempre vedere un calcio bello e fluido ma non sempre ci riesce».

AMBIZIONI – «Sono sempre d’accordo con Galliani. Era felice ed emozionato nello spogliatoio, abbiamo fatto grande festa. Vero che la gente è un po’ pessimista, va dato valore a quello che stiamo facendo da 1 anno e mezzo. Da neopromossa abbiamo battuto Inter, Juventus, Napoli e Milan. Non è da tutti fare una cosa del genere. Sia io che Galliani diamo valore a questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario».

SU DI GREGORIO E VALENTIN CARBONI – «Michele ha preso un bel colpo alla testa, ha avuto un taglio sulla fronte. A fine partita mi ha abbracciato ed era felicissimo, sia per la vittoria che per Sorrentino che quando è entrato ha fatto Bene. Valentin? Penso che possa arrivare molto in alto, io stravedo per lui. Ha grandi qualità tecniche, fisiche e soprattutto mentali. Lui si vuole migliorare sempre ogni giorno, ha davvero un grande futuro davanti a lui, Oggi era il primo a difendere, a sacrificarsi. Io stravedo per lui, lo amo. Mi piace tantissimo, ha fatto un grande percorso di crescita e ora si vedono i frutti».