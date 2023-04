Pagelle Roma Milan: Saelemaekers salva i rossoneri, male Krunic

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 32esima giornata di Serie A: pagelle Roma Milan

TOP: Saelemaekers

FLOP: Krunic

VOTI:

Maignan 6 – Poche volte impegnato nel primo tempo, la Roma calcia ma non centra mai la porta.

Calabria 6 – Attento in fase di copertura dalla sua parte concede pochi spazi

Tomori 6 – Rischia di uscire per infortunio dopo un contatto con Abraham, si riprende e gioca una partita attenta contenendo bene il connazionale (46′ Thiaw 6)

Kjaer 6,5 – Sempre posizionato bene in fase di copertura legge spesso le iniziative giallorosse (72′ Kalulu 6)

Theo Hernandez 5,5 – Prova qualche strappo, maltrattato dai giocatori giallorossi che spesso lo fermano con le cattive

Bennacer 6 – Lotta in mezzo al campo con la solita grinta, spesso recupera palla e si propone sfruttando le sfonde di Giroud (72’De Ketelaere sv)

Tonali 6 – Partita diligente, tanta corsa spesso rallenta la manovra non riuscendo a trovare spazi, poco lucido in fase di possesso.

Krunic 5,5 – il peggiore in campo nel primo tempo, sbaglia spesso appoggi in fase di costruzione, un suo errore causa un’occasione pericolosa per la Roma

Diaz 6 – si nota molto tra le linee, prova a creare occasioni sfruttando la dinamicità ma non incide troppo (55′ Saelemaekers)

Leao 6 – Nel primo tempo tenta la conclusione una volta, punta prova a saltare l’uomo e duettare con Theo e Giroud, ben contenuto

Giroud 6 – Lotta e fa sfonde per l’inserimento dei compagni, manca il guizzo decisivo. (87′ Origi sv)