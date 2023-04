I voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la 28a giornata della Serie A 2022/23: pagelle Napoli Milan

Le pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Napoli , valido per la 28a giornata della Serie A 2022/2023. LA CRONACA DI NAPOLI MILAN

TOP: Leao, Brahim

FLOP:

VOTI:

Maignan 6 – attento quando serve sulle occasioni create dal Napoli

Calabria 6,5 – limita Kvara concendendo poco al georgiano

Tomori 6,5 – concede pochissimi spazi a Simeone, imponendo più volte la sua fisicità

Kjaer 6 – da una mano a Tomori quando serve in copertura, partita attenta

Theo Hernandez 6,5 – Impone più volte la sua fisicità in fase difensiva e sgasa alla sua maniera in fase offensiva creando più volte pericoli

Bennacer 6,5 – tallona Lobotka concedendo poco margine di manovra al centrocampista azzurro (82′ Bakayoko sv)

Tonali 6 – copre quando Theo spinge in fase offesiva, solita partita generosa

Krunic 6– lotta in mezzo al campo così come i suoi compagni di reparto Tonali e Bennacer, qualche sbavatura in fase di appoggio (82′ De Ketelaere sv)

Brahim Diaz 7,5 – devastante nei primi 25′ di gioco e non solo. Fornisce l’assist a Leao per il primo gol e si mette in proprio segnando il secondo (55′ Saelemaekers 7)

Leao 7,5 – si sblocca contro il Napoli, sfatando il tabù partenopeo, si sacrifica qualche volta in fase di copertura. Il gol della doppietta personale è una perla (73′ Origi 6)

Giroud 6,5 – sfonde di testa e lotta in mezzo al campo, ha il merito di fornire l’assist a Brahim per il secondo gol rossonero (73′ Rebic 6)