Pagelle Milan Verona Primavera 1-1: Nava super, bene Simic e Sia

Pagelle Milan Verona Primavera, i voti ai protagonisti del match del PUMA House of Football valido per il campionato Primavera 1

Le pagelle del match tra Milan ed Hellas Verona Primavera, gara della 15esima giornata di campionato.

Nava 7: Miracoloso in 2/3 occasioni. In quanto a riflessi è secondo a pochi portieri in questa categoria.

Casali 5,5: Poca spinta, spesso si fa sorprendere dall’avversario alle spalle.

Parmiggiani 6,5: All’esordio da titolare in Primavera, gioca una gara di personalità.

Simic 7: Assolutamente dominante, dalle sue parti non si passa mai.

Bozzolan 6: Un po’ più timido rispetto al solito, ma gioca una gara ordinata.

Foglio 5,5: Rimedia un giallo dopo pochi minuti, poi pochi spunti. (Dal 57′ Eletu 6: Mette ordine in cabina di regia. Con lui in campo la squadra gira meglio).

Stalmach 6: Gioca fin troppo semplice per quelle che sono le sue potenzialità. Può fare di più. (Dal 60′ Alesi 6: Mette qualità negli ultimi 20 metri)

Gala 5,5: Meno lucido del solito, non sempre fa le scelte giuste.

Omoregbe 5: Confusionario, non si fa mai trovare nella giusta posizione e tecnicamente latita. (Dal 57′ Scotti 6: Ha il merito di far aumentare notevolmente la pericolosità della squadra, pur senza chissà quali giocate)

El Hilali 6,5: Non molla mai. Il gol su rigore fa aumentare il suo score a 8 reti stagionali.

Sia 6,5: Cresce col passare dei minuti, gli manca solo quella cattiveria in area di rigore per permettergli di segnare. (Dall’88’ Malaspina S.V.)