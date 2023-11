Pagelle Milan Udinese: Leao non basta, steccano le scelte di Pioli

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/24: pagelle Milan Udinese

TOP: Leao

FLOP: Jovic, Krunic

VOTI:

Maignan 6,5 – Non rischia mai nel primo tempo, l’Udinese se calcia verso la porta lo fa in maniera imprecisa, non costringendolo mai a sporcarsi i guanti. Sicuro nelle uscite

Calabria 6,5 – Spinge si sovrappone duettando molto con Musah, come contro il Napoli nelle occasioni che hanno portato ai gol di Giroud. Attento in fase di copertura

Thiaw 6 – Usa fisicità e velocità per contenere le iniziative dell’Udinese, partita attenta.

Tomori 6– Concede poco o nulla agli avversari imponendosi con il fisico. Partita solida.

Florenzi 6 – Rischia solo in un’occasione allontanando male il pallone, anche se l’azione dell’Udinese non sarebbe stata buona, causa fuorigioco. Sfiora anche il gol dopo l’inserimento su cross di Leao.

Reijnders 5,5– Tanta intensità ma pecca nella lucidità dell’ultimo passaggio. Una luce di un primo tempo ombroso il passaggio per l’inserimento e tiro di Calabria salvato in allungo da Silvestri (66′ Loftus 6)

Krunic 5,5– Poca sostanza. Ha un’occasione di testa ma almeno in un paio di occasioni sbaglia la scelta del passaggio, ammonito per un intervento in ritardo. Sostituito all’intervallo per un fastidio muscolare (46′ Adli 6)

Musah 6,5 – tanta intensità e corsa, duetta spesso con Calabria. Pericoloso nel primo tempo con un tiro dal limite su cui Silvestri si deve allungare (81′ Romero sv)

Leao 6 – Le azioni pericolose partono dai suoi piedi e dalle sue giocate, manca però la finalizzazione dei compagni e quella determinazione nell’attaccare la porta

Giroud 6 – Lotta e difende palloni, prova a duettare spesso con Jovic ma il serbo non lo aiuta molto con più di un controllo sbagliato

Jovic 5– Pioli gli dà una possibilità puntando su di lui dal primo minuto. Buona personalità ma poco alto, sbaglia troppo e almeno un paio di controlli che potevano portare a occasioni importanti. Sostituito all’intervallo (46′ Okafor 6)