Pagelle Milan Spezia: Leao non basta, Kalulu grave errore

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 22esima di Serie A: pagelle Milan Spezia

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 22esima di Serie A: pagelle Milan Spezia. LA CRONACA DEL MATCH

TOP: Leao, Ibrahimovic

FLOP: Kalulu, Theo Hernandez

VOTI

Maignan 6 Non può assolutamente nulla sulle reti spezzine.

Florenzi 5,5 Qualche sbavatura di troppo, specie su Reca nel primo tempo (dal 70′ Calabria 6 Rientro con tanta veemenza).

Kalulu 5 Grave ed imperdonabile errore nel finale che costa la sconfitta.

Gabbia 5,5 Rimedia un’ammonizione dopo un grave errore personale.

Theo Hernandez 5 Fallisce anche lui dal dischetto.

Krunic 6 Illuminante l’assist per Leao, cerca di reggere il peso del centrocampo da solo.

Bakayoko 5 Molle e poco incisivo, il suo peso là in mezzo non si nota.

Saelemaekers 6 Ha un paio di occasioni, l’ultima in particolare vede Provedel fare il miracolo (dal 58′ Messias 6 Troverebbe il gol partita ma Serra gli nega la gioia del gol).

Diaz 5 Continua a non essere nel vivo del gioco (dal 70′ Giroud 5,5 Non riesce a rendersi pericoloso).

Leao 7 Primo tempo disumano, strappi a ripetizione, si procura il rigore e realizza il gol del vantaggio (dall’84’ Rebic sv).

Ibrahimovic 6 Tanto lavoro di sponda, le prova tutte per andare in rete ma Provedel alza il muro.

All. Pioli 5 Al netto dell’episodio del 92′, sta di fatto che il Milan nella ripresa ha concesso troppo allo Spezia, che ha creato pericoli fino a trovare il pareggio. Quanto poi accaduto nel recupero, ha del paranormale e non si può colpevolizzare il mister per questo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel 8; Amian 7, Erlic 6,5, Nikolaou 5, Reca 6 (dal 77′ Ferrer sv); Bastoni 6,5, Kiwior 5,5, Maggiore 6 (dall’80’ Kovalenko sv); Gyasi 6,5, Verde 7, Manaj 5 (dal 59′ Agudelo 7). All. Thiago Motta 6,5.