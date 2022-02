Pagelle Milan Sampdoria: Maignan ispira, Leao fulmina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

I voti e i giudizi ai protagonisti del derby, valido per la 25esima di Serie A: pagelle Milan Sampdoria

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25esima di Serie A: pagelle Milan Sampdoria. LA CRONACA DEL MATCH

TOP: Leao, Maignan

FLOP: Diaz, Romagnoli

VOTI

Maignan 6,5 Assist di 65 metri che Leao trasforma nel gol-partita; chapeau!

Calabria 6 Attento in fase difensiva, si fa anche vedere anche in fase offensiva.

Tomori 6 Raramente chiamato in causa, sempre preciso negli interventi.

Romagnoli 5,5 I cartellini gialli iniziano a diventare un po’ troppi.

Florenzi 6,5 La fascia sinistra non è il suo pane ma il ‘Bello de nonna’ non sfigura; buona anche l’intesa con Leao.

Bennacer 6 Lotta e graffia in mediana, anche troppo considerando il cartellino giallo (dal 75′ Krunic sv).

Tonali 6,5 Ha preso le chiavi del centrocampo e non le vuol più riconsegnare.

Messias 6 Falcone gli nega il gol allo scadere del primo tempo (dal 57′ Saelemaekers 6,5 Tarantolato sulla destra).

Diaz 5 Il suo impatto sulla gara sarà ricordato solo per l’ammonizione in avvio di gara (dal 57′ Kessie 6 Contro un avversario modesto può giocare anche in trequarti).

Leao 7 Pronti via e sblocca la partita con una grande fuga; Giampaolo deve addirittura triplicare la marcatura per cercare di contenerlo (dal 57′ Rebic 5,5 Il periodo di recupero prosegue ma ancora troppo impreciso).

Giroud 6 Cerca il gol in sforbiciata per far venire giù San Siro ma Falcone gli dice di no.

All. Pioli 6,5 La vittoria era fondamentale ed è arrivata col minimo sforzo ma la sua squadra palesa ancora una volta poca cattiveria sottoporta; urge rimediare e concretizzare quanto si crea.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Falcone 7; Bereszynski 5, Magnani 6, Colley 6,5, Murru 5,5 (dal 53′ Augello 6); Conti 5 (dal 53′ Vieira 5,5), Rincon 5,5 (dal 73′ Quagliarella 5), Thorsby 5 (dal 53′ Ekdal 5), Candreva 6 (dall’85’ Sabiri sv); Sensi 6,5; Caputo 5,5. All. Marco Giampaolo 5.