Pagelle Milan Femminile Como: Mascarello ispira, Staskova spietata

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la giornata 13 della Serie A Femminile 2023/24: pagelle Milan Como femminile

TOP: Mascarello, Staskova

FLOP: Guagni, Grimshaw

VOTI:

Giuliani 6 – Quasi mai impegnata durante il corso del match subisce due gol nel finale non per sua responsabilità ma per disattenzione della difesa

Guagni 5,5 – Spinge poco, spesso in debito di ossigeno forse la peggiore della difesa se non in campo

Piga 6 – Tiene bene la difesa come al solito, ha il merito dell’assist per il terzo gol del Milan, entra come tutte nel finale nella fase di black out che quasi consente al Como di rimontare

Swaby 6 – Partita senza affanni per più di 80′ merito anche di buone letture difensive, poi il black out di reparto che quasi costa la vittoria alla squadra

Soffia 6 – Entra nell’azione che porta al gol di Mascarello, per il resto propositiva anche in fase di attacco, non impeccabile in difesa nel finale, un po’ come tutte

Grimshaw 6 – Meno propositiva del solito in fase offensiva, poco coinvolta nella manovra delle rossonere che sfruttano più le corsie laterali

Mascarello 7,5 – È la sua giornata. Prima l’assist per il gol a Staskova, poi si mette in proprio con il gol del 2-0. Sua anche la punizione che porta all’assist di Piga per la doppietta dell’attaccante

Dubcova 6,5 – la tripletta contro il Sassuolo sembra averla rigenerata sia in termini di fiducia che fisicamente

Laurent 6 – Meno incisiva del solito in fase offensiva, comunque non mancano i sui guizzi a mettere in difficoltà la difesa

Asslani 6 – si muove tanto ma non è quasi mai pericolosa, forse gioca troppo lontano dalla porta

Staskova 7 – Cinica. Stavolta le occasioni che capitano dalla sua parte le trasforma in gol senza esistazione