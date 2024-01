Il Milan Femminile ospita il Como nella giornata 13 della Serie A 2023-24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Dopo il successo in Coppa Italia contro il Sassuolo torna in campo il Milan Femminile per giornata 13 della Serie A 2023-24. Le rossonere ospitano il Como al Puma House of Football.

Milan Como Femminile 1-0: sintesi del match

1′ Inizia il match

4′ Ritmi subito alti da entrambe le parti, con le due squadre che cercano di sbloccare e indirizzare il match dalla loro parte

10′ Occasione Mascarello – la centrocampista rossonera dagli sviluppi di calcio d’angolo impensierisce Korenciova sul suo palo, con una prodezza il portiere evita il gol e si rifugia in angolo

11′ GOL STASKOVA – sugli sviluppi di calcio d’angolo l’attaccante rossonera sfrutta il cross di Mascarello e di testa batte Korenciova per l’1-0 del Milan

15′ Milan in controllo del vantaggio acquisito, le rossonere continuano a spingere

20′ Occasione Mascarello – Dubcova va via in dribbling sulla fascia e offre al centro alla compagna che calcia di prima ma viene murata sul più bello

25′ Continua a spingere il Milan, il Como non riesce a ripartire

Milan Como Femminile 1-0: risultato e tabellino

Marcatrici: 11′ Staskova;

MILAN FEMMINILE (4-3-3) Giuliani; Guagni, Piga, Swaby, Soffia; Dubcova, Mascarello, Grimshaw; Asllani, Staskova, Laurent A. disp. Arrigoni, Copetti, Dompig, Fusetti, Marinelli, Mesjasz, Rubio, Vigilucci All. Corti

COMO (4-4-2): Korenciova; Lundorf, Rizzon, Cox, Cecotti; Monnecchi, Hilaj, Vaitukaityte, Picchi; Sevenius Skorvankova. A disp. Arcangeli, Bergersen, Bianchi, Gilardi, Karlernas, Lipman, Martinovic, Pastrenge All. Bruzzano

Arbitro: Gandino

Ammonite: