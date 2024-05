Nuovo allenatore Milan, il casting si restringe a 3 NOMI: panchina in salsa portoghese. Ecco cosa filtra sul nuovo tecnico

La ricerca del nuovo allenatore è la priorità in casa Milan. Dato ormai per certo l’addio di Stefano Pioli al termine della stagione, la questione nuovo tecnico si è leggermente rallentata dopo la protesta dei tifosi contro Lopetegui, che ha sostanzialmente fatto saltare l’accordo con lo spagnolo. Sky Sport fa il punto su quelli che sono i nomi più caldi per la panchina rossonera.

Una panchina che potrebbe essere in salsa portoghese: il casting pare si sia ridotto a tre nomi, tutti e tre portoghesi. Il primo nome è quello di Sergio Conceicao, il quale non sembra aver un gran rapporto col nuovo presidente del Porto, Villas Boas, e potrebbe dire addio a fine anno. Anche quello di Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, è un profilo che piace e intriga parecchio. Il terzo ed ultimo nome è quello che porta a Paulo Fonseca, che rimane sullo sfondo.