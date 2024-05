Matkovic Milan, sfida aperta all’Inter per aggiudicarsi il ‘nuovo Mandzukic’: le CIFRE dell’operazione per il giovane attaccante

Anton Matkovic ha attirato su di sé l’interesse del calciomercato Milan. Notizia di oggi è inserimento dell’Inter per il giovanissimo attaccante croato: possibile derby di mercato, dunque, per aggiudicarsi il centravanti che in patria è soprannominato “il nuovo Mandzukic”.

A riferirlo è Sportitalia. Fisico imponente (191 cm) e la capacità di abbinare ad una forte presenza in area di rigore anche la capacità e la tendenza a svariare lungo l’arco d’attacco e di sacrificarsi in fase di ripiegamento. L’NK Osjek, club proprietario del cartellino del classe 2006 fissa il prezzo: si parla di una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro. L’idea dei rossoneri sarebbe quella di ingaggiarlo per poi fargli fare la spola tra la Primavera e la prima squadra.