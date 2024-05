Zirkzee Milan e non solo: ci sono altre cinque ALTERNATIVE di lusso. La lista aggiornata per rinforzare l’attacco

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, che in estate vorrà regalare al nuovo allenatore un attaccante che sia in grado di sostituire Giroud. Zirkzee è il primo nome sulla lista ma non l’unico.

I dirigenti rossoneri avrebbero altri cinque nomi in lista: Sesko del Lipsia, Guirassy dello Stoccarda, Gyokeres dello Sporting Lisbona, David del Lille e Gimenez del Feyenoord.