Pagelle Milan Bologna: trequarti deludente, Bennacer il migliore

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31esima di Serie A: pagelle Milan Bologna

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31esima di Serie A: pagelle Milan Bologna. LA CRONACA DEL MATCH

TOP: Bennacer, Maignan

FLOP: Messias, Rebic

VOTI

Maignan 6,5 Disinnesca il bolide di Barrow nel primo tempo.

Calabria 6 Molto propositivo, specie nel primo tempo (dal 75′ Florenzi sv).

Kalulu 6 Non va mai in affanno.

Tomori 6,5 Bel duello con Arnautovic.

Theo Hernandez 5,5 Impreciso e non incisivo, se non altro è quello più intraprendente.

Bennacer 7 Dominatore incontrastato in mediana, stavolta però il jolly dal limite non gli riesce (dal 70′ Kessie 5,5 Non porta alcun supporto alla causa).

Tonali 6 Va di sciabola là in mezzo ma dispensa anche assist interessanti, non sfruttati.

Messias 5 Totalmente fuori partita, Pioli lo lascia negli spogliatoi all’intervallo (dal 46′ Rebic 5 La lunga assenza fa sì che ormai sia fuori dalle dinamiche di gioco, lo si nota per la scarsa intesa con i compagni. Ha la palla per vincerla nel recupero ma Skorupski gli dice di no).

Diaz 5 Innamorato troppo del pallone ma senza riuscire a produrre niente di interessante.

Leao 5 Involuto, impreciso, non riesce mai a trovare lo strappo decisivo.

Giroud 6 Ha due occasioni di testa ma Skorupski gli dice di no (dal 70′ Ibrahimovic 5,5 Non riesce a risolvere un match complicato).

All. Pioli 5 Milan-Cagliari dello scorso anno, ‘do you remember?’, stessa ed identica partita dell’anno scorso quando serviva una vittoria conoscendo già i risultati delle altre ed è arrivato lo stesso ed identico 0-0. In questo caso ‘repetita non iuvant’.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski 7; Soumaoro 6,5, Medel 7 (dall’82’ Bonifazi sv), Theate 6,5; Hickey 6,5 (dal 71′ Kasius 6), Schouten 7, Aebischer 6,5, Dijks 6 (dall’82’ Mbaye sv); Svanberg 6,5 (dal 71′ Soriano 5,5), Barrow 6 (dal 60′ Orsolini 5); Arnautovic 6. All. Sinisa Mihajlovic (in panchina Tanjga) 6,5.