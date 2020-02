Pagelle Gazzetta, Ibra leader, bene Rebic, Bennacer e Theo, buio Kjaer

Pagelle: Milan a due volti. Ibra leader indiscusso, buone prestazioni di Theo Hernandez, Bennacer e Rebic, male Kjaer

Il Milan di Stefano Pioli, dopo l’eccellente primo tempo è uscito clamorosamente sconfitto nella ripresa: in vantaggio di due gol, viene rimontato dalla squadra nerazzurra. Ecco le pagelle rossonere

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic (7) sarebbe l’anima del Milan: goal e assist. Ottima prestazione anche da parte di Theo Hernandez (6.5) Rebic (6.5) e Bennacer (6.5). Sufficienza piena per Castillejo, Kessie e Calhanoglu. Non pienamente sufficiente Donnarumma, Conti e Romagnoli. Buio Kjaer (5), il peggiore in campo. Per un tempo è convincente. Nella ripresa viene surclassato.