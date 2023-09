Padovan: «Il Milan ha smarrito gioco e giocatori, col Verona prestazione insufficiente» ha scritto su Calciomercato.com

Intervenuto sulle colonne di Calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha parlato così del Milan.

PADOVAN – «Stanno tutti male, a parte l’Inter. Se cinque giornate di campionato fanno registrare già un più tre della capolista sul Milan, più cinque sulla Juventus, più sette sul Napoli – ovvero tutte le squadre che avevo messo, anche se in diverso ordine, nei primi quattro posti della classifica finale – significa non solo che c’è chi viaggia a punteggio pieno, ma che tutte le altre vanno a scartamento ridotto. Troppo presto, si dirà. Purtroppo, per chi insegue, non è così. Il Milan, strabattuto nel derby, ha smarrito gioco e giocatori (a Cagliari sarà in emergenza). Contro il Verona, la prestazione è stata largamente insufficiente, gli equivoci tattici persistono (la difesa a tre non fa per Pioli), Leao è uno splendido solista (ma solista), Giroud non ha cambi»