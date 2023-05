Padovan: «Il mercato del Milan? Ho questa impressione!». Il giornalista ha parlato delle seconde linee rossonere

Intervenuto a Sky Sport, Giancarlo Padovan ha dichiarato di Milan:

LE PAROLE – «Il Milan ha dodici giocatori titolari di livello e poi non ha secondo linee dello stesso livello. Maldini e Massara hanno fatto un mercato che sembra non sia stato in accordo con Pioli. Secondo me con la Champions restano tutti però che qualcuno quest’anno ha fatto qualcosa di sbagliato è evidente»